Саудовский фонд благосостояния с капиталом почти 1 триллион долларов начал получать прибыль

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии вышел на прибыль в 2023 году, хотя в 2022 году потерпел 11 млрд долл убытков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Государственный инвестиционный фонд (ГИФ) заработал 25 миллиардов долларов от инвестиционной деятельности в прошлом году, по сравнению с убытками в 11 миллиардов долларов в 2022 году.

Доход от дивидендов и лучшие показатели от сторонних фондов также помогли повысить эффективность деятельности.

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В сообщении говорится, что общий объем заимствований вырос до 125 млрд долл с 85 млрд долл в 2022 году.

Отмечается, что это произошло благодаря росту мировых рынков и также помогло укрепить позиции фонда как одного из крупнейших инвесторов с государственной поддержкой на Ближнем Востоке.

ДИФ контролирует 925 млрд долл активов, что делает его немного меньше Инвестиционного фонда Абу-Даби, крупнейшего суверенного фонда в регионе.

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Сообщается, что фонд заработал на росте акций технологических компаний и сократил свои доли в американских акциях, в частности доли в Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Salesforce Inc. на сумму более 600 млн долл каждая, в течение первого квартала 2024 года.

Его денежные резервы выросли до 65 млрд долл с 15 млрд долл по состоянию на сентябрь 2023-го, что было самым низким уровнем с 2020 года.

Масштаб амбиций ДИФ, которые включают фонд искусственного интеллекта в размере 40 млрд долл, инвестиционный механизм производства электроники стоимостью 100 млрд долл и огромные новые разработки по всей Саудовской Аравии, которые, как ожидается, будут стоить триллионы долларов, оказывает давление как на него, так и на королевство.

Сейчас фонд владеет 16% акций Saudi Aramco, что дает ему доступ к части стабильного дохода от ежегодных дивидендов нефтяного гиганта в размере 125 млрд долл.

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Напомним:

Страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи объединения и начинают работу в этом направлении.

Иностранные инвесторы смогут купить около 60% от предложения покупки 0,7% крупнейшей нефтяной компании мира Aramco, в рамках сделки по продаже акций на сумму 11,2 млрд долл.