Более 100 МВт распределенной генерации планируют установить в Харькове - глава Минэнерго
Пятница, 19 июля 2024, 15:44 -
В Харькове планируют установить более 100 МВт распределенной генерации.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Верховной Раде.
"По Харькову работает много разного рода штабов. У нас есть четкий план по генерации, четкий план по дополнительным emergency систем генерации, которые будут установлены, чтобы город мог функционировать даже в случае отрезания от энергосистемы", - сказал он.
"Там больше будет. Там будет больше, чем 100 МВт, распределено по городу",- отметил министр.
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Напомним:
На территории одного из энергообъектов в Харькове установили 4 когенерационные газопоршневые установки суммарной мощностью 6 МВт.
Кабинет министров 12 июля выделил еще 1,9 млрд грн на восстановление теплоснабжения города Харькова.
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Экономическая правда.
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