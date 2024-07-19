Более 100 МВт распределенной генерации планируют установить в Харькове - глава Минэнерго

В Харькове планируют установить более 100 МВт распределенной генерации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Верховной Раде.

"По Харькову работает много разного рода штабов. У нас есть четкий план по генерации, четкий план по дополнительным emergency систем генерации, которые будут установлены, чтобы город мог функционировать даже в случае отрезания от энергосистемы", - сказал он.

"Там больше будет. Там будет больше, чем 100 МВт, распределено по городу",- отметил министр.

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Напомним:

На территории одного из энергообъектов в Харькове установили 4 когенерационные газопоршневые установки суммарной мощностью 6 МВт.

Кабинет министров 12 июля выделил еще 1,9 млрд грн на восстановление теплоснабжения города Харькова.

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Экономическая правда.