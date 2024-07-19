На Киевщине зарегистрировали новый индустриальный парк: чем будет заниматься

В Киевской области появится новый индустриальный парк "ГРИН ИНДАСТРИАЛ ПАРК".

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Парк обеспечит работой около 3 000 жителей Киевщины", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

"ГРИН ИНДАСТРИАЛ ПАРК" разместится на площади 62 га в Новопетровской сельской территориальной общине Вышгородского района.

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Как отметили в министерстве, концепция парка предусматривает привлечение в его развитие около 6 млрд грн инвестиций. В частности, почти 4,3 млрд грн планирует вложить инициатор создания "ГРИН ИНДАСТРИАЛ ПАРК" - ООО "Промышленно-технологический парк „Киевщина". Еще более 1,5 млрд грн ожидается от потенциальных участников.

"Парк будет специализироваться, в частности, на производстве строительных конструкций и изделий, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), машиностроении, пищевых продуктов и тому подобное. Также концепция парка предусматривает размещение на его территории предприятий, занимающихся научно-технической деятельностью, деятельностью в сфере информации и телекоммуникаций", - рассказали в пресс-службе Минэкономики.

Сейчас в Реестр индустриальных парков включено уже 86 парков.

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Напомним:

Около 4,5 тысяч новых рабочих мест будет создано благодаря работе трех новых индустриальных парков в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Экономическая правда