Пенсионные фонды США опосредованно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие российский терминал экспорта газа "Ямал СПГ".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что России необходимо наращивать экспорт сжиженного природного газа, чтобы пополнять казну и финансировать войну в Украине. Данные показывают, что государственные пенсионные фонды США косвенно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие российский "Ямал СПГ".

Деятельность газовой компании РФ "Новатэк" на Ямале в Арктике не подпадает под санкции, и нет никаких оснований считать, что эти пенсионные фонды нарушили какие-либо ограничения.

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Тем не менее во времена усиленного контроля за финансовыми учреждениями, связь между американскими инвесторами и одним из ключевых источников доходов Москвы является напоминанием о непрозрачности глобальной финансовой системы.

Это также разоблачает трудности, связанные с перекрытием ключевых источников доходов президента Владимира Путина - даже более чем через два года после вторжения.

В этом случае связь между американскими рабочими и пенсионерами и Россией осуществляется через инвестиционного менеджера Stonepeak и его Инфраструктурный фонд IV стоимостью 14 миллиардов долларов.

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На сегодня фонд инвестировал миллиарды долларов в Seapeak LLC, крупного владельца газовозов. Компания получила доли в десятках танкеров, среди которых шесть из 16 судов ледового класса, экспортировавших топливо с Ямала в этом году.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, из 160 отгрузок, осуществленных в 2024 году с Ямала, более трети были на танкерах, принадлежащих компании Seapeak.

К инвесторам фонда Stonepeak входят Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих, известная как Calpers, Инвестиционный совет штата Вашингтон, Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон, Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк и Система пенсионного обеспечения учителей штата Иллинойс. Большая часть из них отказалась от комментариев, а Calpers выразила беспокойство.

Экономическая правда.