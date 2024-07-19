ЕС предоставит "Укрэнерго" грант 100 млн евро на восстановление и защиту

Грантовое соглашение на 100 млн евро 18 июля подписали "Укрэнерго" и Представительство немецкого госбанка развития KfW в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, Еврокомиссия уполномочила KfW направить в "Укрэнерго" средства специальной бюджетной программы ЕС "Ukraine Investment Facility" и обеспечить финансирование и реализацию ряда приоритетных энергетических проектов, таких как:

Модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, которые соединяют Украину с энергосистемой континентальной Европы.

Реклама:

Ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования.

Мероприятия по усилению физической защиты подстанций "Укрэнерго".

"Этот грант - это уже вторая фаза целевой программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". 11 июня, во время Берлинской конференции по восстановлению Украины (#URC2024), "Укрэнерго" подписало с KfW соглашение по первой фазе программы на сумму 15 млн евро", - напомнили в компании.

Реклама:

Напомним:

С начала полномасштабной войны "Укрэнерго" уже привлекло международной помощи на 1,5 миллиарда евро. В частности, 324 миллиона евро - были привлечены при поддержке KfW.

Экономическая правда