Мировой сбой в IТ-системах: все цифровые каналы УЗ работают
"Укрзализныця" заявила, что все ее цифровые каналы работают - мировой сбой в IТ-системах на работу железной дороги не повлиял.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"Все цифровые каналы Укрзализныци работают, мировой сбой в IТ-системах на работу железной дороги не повлиял. Продолжаем движение", - говорится в сообщении.
Напомним:
Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.
Также произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты". Позже в пресс-службе сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена.
Временные технические трудности произошли также в Sense SuperApp и в работе мобильного оператора Vodafone.
Экономическая правда