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Мировой сбой в IТ-системах: все цифровые каналы УЗ работают

Пятница, 19 июля 2024, 11:50 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" заявила, что все ее цифровые каналы работают - мировой сбой в IТ-системах на работу железной дороги не повлиял.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Все цифровые каналы Укрзализныци работают, мировой сбой в IТ-системах на работу железной дороги не повлиял. Продолжаем движение", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Также произошел технический сбой в системе работы по обслуживанию клиентов "Новой почты". Позже в пресс-службе сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена.

Временные технические трудности произошли также в Sense SuperApp и в работе мобильного оператора Vodafone.

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Экономическая правда

Укрзализныця кибербезопасность мир IT Microsoft
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