Акции CrowdStrike на фоне сбоя упали на 14%

Акции поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike, некорректное обновление функций которого вызвало масштабный сбой по всему миру упали на 14%. Акции Microsoft упали на 2,8% после того, как корпорация заявила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Об этом пишет Bloomberg.

Нет никаких признаков того, что проблемы CrowdStrike связаны с какими-либо кибератаками, заявил Bloomberg главный научный сотрудник финской компании по информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хиппонен.

Тем временем в Лондоне Sky News ненадолго вернулся в эфир: двое ведущих читали новости на фоне чистого фона студии - без инфографики и логотипов. Впоследствии канал вернулся к выключенному экрану и музыкальному сопровождению.

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Напомним:

Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Экономическая правда

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