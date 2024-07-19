Схемы: Сын эксзамсекретаря СНБО Гладковского строит виллу в курортном регионе Испании

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что находящийся в розыске сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского возводит в элитном поселении в Испании новую виллу.

Источник: расследование проекта "Схемы"

Детали: Журналисты выяснили, что испанская фирма Bilderberg Consulting Financiero, которой владеет сын Гладковского – Михаил в апреле 2022 года приобрела земельный участок в элитном поселении La Zagaleta в провинции Малага на южном побережье Испании.

Согласно объявлениям, цена за участок аналогичной площадью с проектированием виллы может достигать 2,5 млн. евро. Еще около 4,5 млн. евро может стоить само строительство.

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На спутниковых снимках видно, что на территории продолжаются работы по строительству здания – стоит строительный кран и фундамент будущего имения. Вероятно, это будет многоуровневая вилла. Журналисты, судя по фото со спутника, предполагают, что строительные работы начались в июне 2022 года.

В 2016 году журналисты "Схем" рассказывали, что у Гладковского-старшего другая вилла в этой провинции (как и бывший президент Украины Петр Порошенко и его политический соратник Игорь Кононенко). Новый участок – в 15 минутах езды оттуда. А ее площадь – 4328 квадратных метров, то есть почти пол гектара.

Михаил Гладковский в Украине является совладельцем нескольких компаний. Акционером испанской Bilderberg Consulting Financiero стал за полгода до приобретения земельного участка – в декабре 2021 года.

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Справка: Олег Гладковский (Свинарчук до 2014 года) был одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", часть в которой имел и Порошенко. Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО с 2015 по 2019 год.

Предыстория:

17 октября 2019 года НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Он пытался вылететь из Украины с семьей. Корпорация "Богдан" заявила, что Гладковский должен был лететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. 21 октября Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

21 декабря 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки Игорю Гладковскому, а 28 декабря дело пошло в суд.

С начала полномасштабной войны, по данным журналистов "Украинской правды", Олег Гладковский несколько раз уезжал из Украины. Основанием для выездов являлась гуманитарная помощь.

В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд объявил Гладковского-старшего в розыск.

Украинская правда