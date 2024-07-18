Литва профинансирует ремонт и строительство укрытий для трех украинских школ
Четверг, 18 июля 2024, 17:21 -
Правительство выделило 32,85 млн грн на капитальный ремонт и строительство укрытий в трех учреждениях общего среднего образования.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Как говорится в сообщении, это средства, которые Украина получила в рамках правительственной поддержки Литвы через фандрейзинговую платформу UNITED24.
Соответствующее постановление Кабмин утвердил 18 июля.
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Средства направлены на:
- 987,94 тыс. грн: капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты или сооружения двойного назначения в опорном учреждении общего среднего образования Тузловского сельского совета Белгород-Днестровского района Одесской области;
- 19,08 млн грн: строительство защитного сооружения гражданской защиты в лицее Богдановского сельского совета Павлоградского района Днепропетровской области;
- 12,78 млн грн: капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты или сооружения двойного назначения в лицее Садовского сельского совета Сумского района.
Напомним:
Три школы уже получили средства, привлеченные фондом, на ремонт и строительство укрытий.
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Экономическая правда
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