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Литва профинансирует ремонт и строительство укрытий для трех украинских школ

Четверг, 18 июля 2024, 17:21 - Виктор Волокита

Правительство выделило 32,85 млн грн на капитальный ремонт и строительство укрытий в трех учреждениях общего среднего образования. 

Об этом сообщает Министерство образования и науки. 

Как говорится в сообщении, это средства, которые Украина получила в рамках правительственной поддержки Литвы через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Соответствующее постановление Кабмин утвердил 18 июля.

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Средства направлены на:

  • 987,94 тыс. грн: капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты или сооружения двойного назначения в опорном учреждении общего среднего образования Тузловского сельского совета Белгород-Днестровского района Одесской области;
  • 19,08 млн грн: строительство защитного сооружения гражданской защиты в лицее Богдановского сельского совета Павлоградского района Днепропетровской области;
  • 12,78 млн грн: капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты или сооружения двойного назначения в лицее Садовского сельского совета Сумского района.

Напомним:

Три школы уже получили средства, привлеченные фондом, на ремонт и строительство укрытий.

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Экономическая правда

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