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ВР в первом чтении приняла законопроект о смягчении наказания за коррупцию

Четверг, 18 июля 2024, 16:11 - Виктор Волокита

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11340 относительно соглашения со следствием о признании виновности в уголовном производстве по коррупционным преступлениям. 

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram. 

Этот законопроект в первом чтении поддержал 231 народный депутат.

"Несмотря на риски, на которые указали НАБУ, САП, Антикоррупционный комитет... Коалиция протянула через зал первое чтение", - написал Железняк. 

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Председатель правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин считает, что этот законопроект позволит коррупционерам легально откупаться от тюрьмы. 

"Если его в конце концов примут, нардепы и министры, которых поймали на взятке, могут просто заплатить штраф, компенсировать убытки - и избежать тюрьмы", - написал Шабунин. 

Ранее в НАБУ и САП поддержали заключение Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно этого законопроекта, в котором говорится о наличии в нем коррупционных рисков.

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Напомним:

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект #11057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro.   

Экономическая правда

Верховная рада закон корупція
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