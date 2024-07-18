Скелет динозавра на аукционе продали за рекордные 44,6 миллиона долларов

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Скелет крупного динозавра был продан за 44,6 млн долл на аукционе в Нью-Йорке - самую большую сумму, которую когда-либо платили за окаменелость.

Об этом сообщает пресс-служба BBC.

Отмечается, что растительноядный стегозавр по прозвищу Апекс имел 3,4 м в высоту и 8,3 м в длину от носа до хвоста, и "занимает одно из первых мест среди самых полных скелетов, когда-либо найденных".

Он был продан анонимному покупателю, который сказал, что Апекс родился в Америке и останется в Америке.

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Апекс был случайно найден палеонтологом в 2022 году вблизи одноименного городка в западном американском штате Колорадо.

По данным аукционного дома, окаменелость превысила оценку перед продажей более чем в 11 раз.

Считается, что Апекс бродил по планете около 150 миллионов лет назад во время позднего юрского периода.

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Экономическая правда