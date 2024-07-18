Новый закон "О страховании" вычистит рынок от слабых игроков

Новый закон "О страховании" продолжит тенденцию на очистку страхового рынка от слабых игроков.

К такому выводу пришли участники круглого стола "Нормативные изменения в страховании: какие новации ожидают потребителей", сообщает Finclub.

По состоянию на 30 июня в реестре Национального банка было 78 классических страховщиков или non-life (за июнь минус 5 компаний), и 12 компаний по страхованию жизни (life).

"От этого реестра (non-life) еще, возможно, половина уйдет. Лайфовых точно до десяти останется, - считает директор департамента по развитию корпоративного бизнеса СК "ТАС Лайф" Владислав Махлай, - Главное - это найти собственника, команду, страховщика, который хотел бы работать по тем условиям и стандартам, которые введены. Это непросто".

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Глава управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук рассказывает, что некоторые страховщики уже добровольно покидают рынок.

"В последнее время было много новостей о согласовании нами добровольного выхода отдельных страховых компаний. Это обычно небольшие компании с неустойчивой бизнес-моделью и те, которые сознательно понимают, что выполнить новые требования не смогут, поэтому принимают решение прекратить такую деятельность", - говорит представитель НБУ.

Могут быть и недобровольные выходы с рынка.

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"Будет еще определенное количество страховых компаний, которые, скорее всего, покинут рынок по решению Национального банка. Они, к сожалению, еще пока есть, и решения такие НБУ принципиально будет принимать", - пояснила Ольга Лобайчук.

Директор по розничному бизнесу СК "ИНГО" Николай Матыка говорит, что это вызов для рынка и его основных игроков. "Для выполнения норм, которые устанавливает регулятор, нужно будет иметь соответствующий уровень ликвидности, выполнять требования прозрачности структуры собственности, выполнять требования к системе управления компанией.

Это будет сложный для рынка период, но он приведет к тому, что на рынке останутся только те компании, которые будут вести цивилизованный, прозрачный бизнес. И конкуренция перейдет в формат сервиса, дополнительных преимуществ, а не просто демпинга, который приводит к тому, что определенное количество игроков уходит с рынка, не выполняя свои обязательства в полном объеме, и это перекладывается на других игроков", - отметил страховщик.

Аналогичная ситуация будет на рынке страховых агентов.

"Установленные НБУ требования приведут к тому, что останутся только те посредники, которые непосредственно выполняют функцию по заключению договоров страхования. "Серая" часть страхового бизнеса уйдет в прошлое", - пояснил Николай Матыка.

Владислав Махлай уверен, что останутся те СК, которые будут готовы работать по новым стандартам. "На рынке не должны работать непонятные компании с мошенническими намерениями. Для этого внедряется Solvensy II, который в Евросоюзе внедрен с 2009 года. Наконец пришло это и в Украину, - говорит он, - Закон идет к тому, что на рынке еще меньше останется страховщиков".

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту в 2025 году.

Экономическая правда