Первые фермеры в Украине подали заявки на компенсацию за разминирование земель

По первым заявкам фермерам компенсируют разминирование около 10 тыс га сельхозземель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что в Государственном аграрном реестре зарегистрированы первые 63 заявки на получение компенсации за разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Фермеры подали заявки на возмещение средств за разминирование 1942 земельных участков общей площадью 9728 га.

Реклама:

Больше всего заявок поступило от предприятий, работающих в Херсонской (17), Харьковской (11), Николаевской (10), Сумской (6) областях.

Еще пять заявок подали фермеры, которые уже разминировали сельскохозяйственные земли в период с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года.

На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 млрд грн.

Реклама:

Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или возможная загрязненность взрывоопасными предметами.

Чтобы получить компенсацию, фермерские хозяйства не должны иметь налоговый долг, не быть банкротами, не принадлежать гражданам государства-агрессора и не находиться в списке санкций.

Верификацию поданных фермерами заявок осуществляет Центр гуманитарного разминирования. Он также объявляет в системе Prozorro аукционы по предоставлению услуг разминирования. После определения оператора-победителя и финальной стоимости разминирования фермеру перечисляют 80% суммы на специальный счет. Еще 20% на счет вносит фермер.

Участие в программе принимают два государственных банка - ПриватБанк и Ощадбанк. Впоследствии к программе присоединятся другие банки, доля государства в которых составляет более 50%. Соответственно, фермеру нужно открыть в одном из таких банков счет, на который будут перечислять средства.

Напомним:

Американская компания Tetra Tech, финансируемая правительствами США и Канады, передала Государственной специальной службе транспорта (ГССТ) машины для разминирования и другое оборудование.

В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель.

Кабинет министров принял Национальную стратегию противоминной деятельности на период до 2033 года и Операционный план на ее выполнение на ближайшие три года.