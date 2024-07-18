В Донецкой области в результате обстрела на шахте возник пожар

В Донецкой области в результате вражеского обстрела на территории шахты возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В шахте на момент аварии находились 24 работника. Их вывели на поверхность. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что в Днепропетровской области в результате боевых действий на подстанции выключалась воздушная линия. При этом обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Всех потребителей запитали по резервной схеме.

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Также в Днепропетровской области из-за боевых действий поврежден провод высоковольтной воздушной линии, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и местной промышленности. Всех запитали.

В Черниговской области из-за обстрела одномоментно обесточены 520 потребителей в 9 населенных пунктах.

Напомним:

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Из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.

Экономическая правда