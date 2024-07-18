Прибыль крупнейшего в мире производителя микросхем TSMC во II квартале выросла на 36%

Тайваньский производитель микросхем TSMC показал 36% рост чистой прибыли во втором квартале, что превзошло ожидания рынка.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем и основной поставщик Apple и Nvidia увеличила чистую прибыль в апреле-июне до 247,8 млрд тайваньских долларов с 181,8 млрд тайваньских долларов годом ранее.

Прибыль превысила прогноз LSEG SmartEstimate в 238,8 миллиарда долларов.

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Напомним:

Доход тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) значительно увеличился в июне 2024 года.

Экспорт Тайваня в июне вырос восьмой раз подряд, причем больше, чем ожидалось, поскольку остров получает выгоду от своей позиции в цепочке поставок индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

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Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадолго превысила 1 трлн долл.

Экономическая правда.