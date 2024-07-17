ЕС предварительно одобрил выделение Украине 4,22 миллиардов евро финансовой поддержки

Еврокомиссия предоставила положительную оценку первого регулярного платежа в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

По результатам оценки платежного запроса, поданного Украиной 9 июля 2024 года, Еврокомиссия пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ. Это решение еще должен одобрить Совет ЕС.

Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

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Это решение доведет общий объем финансирования, предоставленного Украине со стороны ЕС с момента запуска программы в марте этого года, до 12 миллиардов евро.

Недавно Украина подписала с ЕС соглашение о грантах на 5,27 млрд евро.

Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

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Напомним, в конце июня Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

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Европейская правда.