Американские производители солнечных панелей отстают от тех, которыми владеет Китай

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Китайские компании будут иметь не менее 20 гигаватт годовых мощностей производства солнечных панелей на территории США в течение 2025 года и смогут обслуживать половину рынка США.

Об этом сообщает Reuters.

Строительство солнечных заводов в США китайскими компаниями стремительно растет, что дает Китаю возможность доминировать в новой отрасли, поскольку другие американские заводы пытаются конкурировать, несмотря на федеральные субсидии.

Сообщается, что китайские компании будут иметь не менее 20 гигаватт годовых мощностей производства солнечных панелей на территории США в течение следующего года, этого достаточно, чтобы обслуживать примерно половину рынка США.

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Прогнозируемый стремительный рост производства солнечных панелей в США китайскими компаниями ранее не сообщалось, и это вызывает беспокойство относительно климатической политики президента Джо Байдена.

Отмечается, что хотя администрация США заинтересована в новых инвестициях, которые создают рабочие места для американцев в области чистой энергетики, правительство также отчаянно пытается предотвратить чрезмерную зависимость от геополитического конкурента Китая, поскольку экономика переходит от нефти и газа к возобновляемым источникам энергии.

"У китайцев гораздо больше опыта в строительстве заводов и налаживании цепочек поставок", – говорит исследователь рынка солнечной энергетики из Национальной лаборатории возобновляемой энергетики Министерства энергетики США Дэвид Фельдман

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Китайские компании, которые сегодня являются крупнейшими поставщиками компонентов солнечных батарей и аккумуляторов для электромобилей, импортируемых в США, составляют пятую часть солнечных заводов, об открытии которых было объявлено после принятия США новых климатических субсидий.

Напомним:

Администрация Байдена планирует выделить американским автопроизводителям почти 1,1 млрд долл для модернизации производства электрокаров.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.