Из-за мошенничества на 1 миллиард долларов в США осудили китайского магната

getty images

Китайский бизнесмен в изгнании Го Вэньгуй был признан американским судом виновным в обмане своих онлайн-подписчиков в миллиардной афере.

Об этом сообщает BBC.

Бизнесмена, критикующего компартию Китая, признали виновным по девяти из 12 пунктов обвинения, в том числе в рэкете, мошенничестве и отмывании денег.

Прокуроры заявили, что Го собрал более 1 млрд долл от онлайн-последователей, которые присоединились к нему в инвестиционных и криптовалютных схемах между 2018 и 2023 годами.

Реклама:

Отмечается, что вынесение приговора Го назначено на 19 ноября, когда он может провести за решеткой десятки лет. Он находится в тюрьме с момента своего ареста в марте 2023 года.

Собранные деньги были использованы для финансирования роскошного образа жизни Го, который включал особняк площадью 50 000 квадратных футов, Lamborghini стоимостью 1 миллион долларов и яхту стоимостью 37 миллионов долларов.

Сообщается, что Го имеет несколько псевдонимов, в частности Майлз Го, Майлз Квок и "Брат Седьмой". Когда в 2023 году ему было предъявлено обвинение, он был назван Хо Ван Квок.

Реклама:

"Тысячи онлайн-подписчиков Го стали жертвами, чтобы он мог жить беззаботной жизнью", – заявил после вынесения приговора прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

Экономическая правда.