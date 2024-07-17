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Греция продлила запрет на перевалку российской нефти в своих водах

Среда, 17 июля 2024, 19:19 - Артур Крыжный

На этой неделе греческий военно-морской флот продлил действие рекомендаций, которые фактически предотвращают перекачку российской нефти с судна на судно у берегов Греции.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В течение последних месяцев Греция выдавала и продлевала такие рекомендации в связи с военными учениями у Лаконского залива и даже дальше, у острова Китира, призывая торговые и другие суда избегать этого района.

Последняя рекомендация была продлена до 15 сентября 2024 года.

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"Очевидно, что она эффективно предотвращает перевалку грузов, которые не должны этого делать", - отметил один из источников.

После вторжения России в Украину в 2022 году международные санкции усложнили торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, что заставило трейдеров искать лазейки для их экспорта, включая оффшорные перевалки нефти с судна на судно.

Воды вокруг южного побережья Греции и Лаконского залива в последнее время стали местом для перевалки танкерами российской нефти на другие суда.

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Греческие чиновники в прошлом заявляли, что греческие власти не могут проверять суда под иностранным флагом в международных водах, и такие военно-морские рекомендации помогают сдерживать оффшорные перегрузки с судна на судно.

Напомним:

Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти нашли новое место для перегрузки грузов в Средиземном море - марокканский город Надор.

Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.

Экономическая правда.

Россия нефть
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