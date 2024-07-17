Греция продлила запрет на перевалку российской нефти в своих водах

На этой неделе греческий военно-морской флот продлил действие рекомендаций, которые фактически предотвращают перекачку российской нефти с судна на судно у берегов Греции.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В течение последних месяцев Греция выдавала и продлевала такие рекомендации в связи с военными учениями у Лаконского залива и даже дальше, у острова Китира, призывая торговые и другие суда избегать этого района.

Последняя рекомендация была продлена до 15 сентября 2024 года.

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"Очевидно, что она эффективно предотвращает перевалку грузов, которые не должны этого делать", - отметил один из источников.

После вторжения России в Украину в 2022 году международные санкции усложнили торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, что заставило трейдеров искать лазейки для их экспорта, включая оффшорные перевалки нефти с судна на судно.

Воды вокруг южного побережья Греции и Лаконского залива в последнее время стали местом для перевалки танкерами российской нефти на другие суда.

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Греческие чиновники в прошлом заявляли, что греческие власти не могут проверять суда под иностранным флагом в международных водах, и такие военно-морские рекомендации помогают сдерживать оффшорные перегрузки с судна на судно.

Напомним:

Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти нашли новое место для перегрузки грузов в Средиземном море - марокканский город Надор.

Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.

Экономическая правда.