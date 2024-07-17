"Нафтогаз" надеется возобновить работу Сахалинского месторождения в конце года 

"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу под конец 2024 года.

Об этом сказал председатель правления компании Алексей Чернышов, сообщает LIGA.net.

"Ситуация, которая складывается вокруг "Укрнефтебурения", является трагической для отрасли. Мы потеряли в балансе существенную цифру добычи газа. Традиционно это примерно 0,6 млрд кубометров. К сожалению, ситуация затягивается.

Судебные споры не ведут к возможности восстановить "Укрнефтебурину" добычу. Более того, это затягивание приводит к уменьшению будущего объема, потому что производство уже стоит определенное время", - сказал он.

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Чернышов добавил, что ранее рассчитывал на восстановление добычи во втором квартале, но прогнозы пришлось корректировать.

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Напомним:

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4 декабря 2023 года Государственная служба геологии и недр аннулировала специальное разрешение №6349 от 10 июля 2019 года, предоставленное "Укрнефтебурению" с целью добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Спецразрешение прекратили во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда.

За 6 месяцев простоя ЧАО "ПК „Укрнефтебурение" государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Экономическая правда