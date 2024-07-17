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Приложением "Укрзализныци" пользуется более 2,5 миллиона человек

Среда, 17 июля 2024, 16:58 - Алексей Артемчук

Приложение "Укрзализныци" продолжает набирать базу пользователей, которая пересекла отметку в 2,5 млн. За июнь 2024 года 45% всех билетов покупались через приложение.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Перешагнули отметку в 2,5 млн пользователей приложения Укрзализныци!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента запуска собственного приложения, пассажиры с его помощью приобрели 15,7 млн билетов. А еще - верифицировали через Дію 400 тыс аккаунтов, чтобы иметь доступ к расширенному функционалу приложения.

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Кроме того, приложение уже имеет 71 тыс аккаунтов, зарегистрированных с иностранных номеров - преимущественно из Польши, Германии и Великобритании. 

Сообщается, что доля приложения среди всех других каналов продаж растет: за последний месяц 45% всех билетов покупались именно через приложение.

Напомним:

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АО "Укрзализныця" обеспечила доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.

Железную дорогу европейских стандартов начали строить 11 апреля, но на данный момент заключено только первое звено.

Укрзализныця технології
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