В Германии стало выгоднее сжигать уголь для производства электроэнергии

Производство электроэнергии из угля в Германии растет, поскольку падение тарифов на выбросы углекислого газа делает ископаемое топливо более конкурентоспособным.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Значительная часть расходов на эксплуатацию электростанций, работающих на буром угле, связана с необходимостью платить в рамках системы торговли квотами на выбросы, действующей в Европейском Союзе. Базовые углеродные фьючерсы на декабрь упали более чем на 8% с конца мая, что способствовало повышению прибыльности станций с интенсивными выбросами CO2.

"Стоимость углерода является ключевым фактором для определения конкурентоспособности буроугольных электростанций, гораздо больше, чем для электростанций, работающих на природном газе и каменном угле", - пишут в своей записке аналитики Citigroup Inc, в том числе Мэгги Сюэтинг Лин. "Следовательно, слабость цен на углеродные квоты в ЕС по сравнению с ценами на природный газ будет способствовать транспортировке бурого угля, и наоборот".

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Во вторник на Европейской энергетической бирже электроэнергия в Германии подорожала на 1,5% до 89,39 евро за мегаватт-час.

В конце мая тариф на выбросы углерода в ЕС вырос до 78,10 евро ($85,133) за метрическую тонну, а в июне упал на 9%. В последние годы разрешения на выбросы рассматривались как ставка в одну сторону, которая может только расти, поскольку блок полагался на более высокую стоимость выбросов, чтобы помочь вытеснить ископаемое топливо из энергосистемы.

Но совпадение факторов - включая рост цен на газ, всплеск возобновляемой энергетики и разрушение спроса загрязняющими отраслями - привело к тому, что тарифы резко упали с максимума в более 100 евро в начале 2023 года.

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Хотя в последнее время уголь опережает газ, доля ископаемого топлива в энергосистеме Германии все еще снижается. В июне угольные электростанции выработали около 19% электроэнергии по сравнению с 22% годом ранее, согласно данным климатического аналитического центра Ember.

Ветровые и солнечные электростанции, тем временем, составили около 47% генерации в июне.

Экономическая правда.