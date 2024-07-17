Германия заработала 275 миллионов евро на акциях бывшего подразделения "Газпрома"
Германия заработала 275 млн евро от участия в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), бывшего подразделения российской государственной энергетической группы ПАО "Газпром".
Об этом сообщает Bloomberg.
Германия заработала 275 млн евро на доле в бывшем подразделении "Газпрома".
Сообщается, что цифра 275 млн евро изложена в документе, сопровождающем законопроект, который был одобрен правительством.
В сообщении добавляют, что период времени не был определен.
Российская государственная компания была национализирована правительством Германии после того, как Москва начала войну в Украине и прекратила поставки газа на континент. Европейская комиссия одобрила этот шаг вместе с вливанием капитала в SEFE в размере 6,3 млрд евро.
Напомним:
Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.
Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.