Германия заработала 275 миллионов евро на акциях бывшего подразделения "Газпрома"

Германия заработала 275 млн евро от участия в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), бывшего подразделения российской государственной энергетической группы ПАО "Газпром".

Об этом сообщает Bloomberg.

Германия заработала 275 млн евро на доле в бывшем подразделении "Газпрома".

Сообщается, что цифра 275 млн евро изложена в документе, сопровождающем законопроект, который был одобрен правительством.

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В сообщении добавляют, что период времени не был определен.

Российская государственная компания была национализирована правительством Германии после того, как Москва начала войну в Украине и прекратила поставки газа на континент. Европейская комиссия одобрила этот шаг вместе с вливанием капитала в SEFE в размере 6,3 млрд евро.

Напомним:

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Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.