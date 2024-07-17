ПриватБанк поставит медоборудование для украинских больниц на 20 миллионов 

ПриватБанк в сотрудничестве с Украинской ассоциацией нейрохирургов начал новый благотворительный проект для оснащения критически важным медицинским оборудованием 12 нейрохирургических отделений опорных больниц прифронтовых регионов, в частности, два военно-медицинских клинических центра.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках проекта планируется передать 33 единицы медицинского оборудования и 3 комплекта инструментов с расходными материалами на общую сумму 20 миллионов гривен.

"Цель проекта - повысить качество и скорость оказания неотложной нейрохирургической помощи, на которую ПриватБанк выделил 10 миллионов гривен из собственной прибыли.

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Еще 10 миллионов планирует собрать благотворительный фонд ПриватБанка "Помогать просто!" в рамках программы "Неотложный донат. Помощь медучреждениям и госпиталям Украины", которая реализуется в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Первая партия такого оборудования стоимостью более 2 млн грн уже доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

"Мы получили новейшую систему фиксации DORO LUNA с передовыми ретракторами COBRA, аспираторы для неотложной хирургии и инструменты и расходные материалы для хирургического аппарата BOWA", - рассказал заведующий отделением Александр Духовский.

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Напомним:

ПриватБанк и его корпоративный благотворительный фонд "Помогать просто!" присоединились к ведущим бизнесам, которые решили помочь быстрому восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая 8 июля пострадала в результате вражеской ракетной атаки. Банк выделил 3 млн грн на закупку необходимого оборудования для восстановления работы разрушенного корпуса больницы, а также закупки необходимых медикаментов и медицинских материалов.

Экономическая правда