Бельгия профинансирует проекты восстановления в 2-х областях Украины на 150 миллионов евро

Бельгия профинансирует восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в 2-х областях Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его информации, соглашение, которое дает старт этим проектам, подписали с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо во время онлайн-встречи.

"В частности средства будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях", - рассказал Шмыгаль.

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По его словам, соглашение упрощает реализацию совместных программ и проектов, будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию государства. Также согласно договору, Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

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Американская компания Tetra Tech, финансируемая правительствами США и Канады, передала Государственной специальной службе транспорта (ГССТ) машины для разминирования и другое оборудование на 6 млн долларов США.

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Экономическая правда