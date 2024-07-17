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На Днепропетровщине и Донетчине отменены экстренные отключения света

Среда, 17 июля 2024, 09:28 - Виктор Волокита

В Днепропетровской и Донецкой областях экстренные отключения электроэнергии отменены. 

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.  

"Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Они сегодня действуют в течение всех суток с высокой вероятностью применения светло-серых зон отключения. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00", - сообщили в ДТЭК. 

Напомним:

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В среду 17 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно, что означает ограничение до 70% потребителей.

16 июля на одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование - энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях, в том числе в Днепропетровской и Донецкой.

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Экономическая правда

электроэнергия ДТЭК энергетика
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