На Днепропетровщине и Донетчине отменены экстренные отключения света

В Днепропетровской и Донецкой областях экстренные отключения электроэнергии отменены.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Они сегодня действуют в течение всех суток с высокой вероятностью применения светло-серых зон отключения. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

Напомним:

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В среду 17 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно, что означает ограничение до 70% потребителей.

16 июля на одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование - энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях, в том числе в Днепропетровской и Донецкой.

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Экономическая правда