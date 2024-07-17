ТРЦ Respublika Park одним из первых в Украине переходит на импортную электроэнергию для стабильной работы

ТРЦ Respublika Park, крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Восточной Европы, продолжает внедрять инновационные решения для обеспечения стабильного энергоснабжения.

В ответ на вызовы сегодняшнего дня, связанные с перебоями в энергоснабжении, ТРЦ перешел на использование импортной электроэнергии, став одним из первых объектов в стране, кто внедряет такие решения.

Это решение направлено на обеспечение стабильной работы центра и поддержку национальной энергетической системы в условиях военного положения.

CEO ТРЦ Юлия Счастливая отметила: "Мы стремимся обеспечить нашим посетителям комфорт и безопасность при любых обстоятельствах. Переход на импортную электроэнергию позволяет нам не только поддерживать стабильную работу комплекса, но и снижать нагрузку на внутреннюю энергетическую систему, что важно для всей страны."

Согласно новому постановлению правительства, предприятия, импортирующие 80% электроэнергии от своего потребления, могут гарантировать себе работу без отключений.

Это позволяет ТРЦ Respublika Park гарантировать функционирование всех магазинов, заведений питания и развлекательных зон, даже во время пиковых нагрузок на энергосеть.

Переход на импортную электроэнергию является важным шагом для поддержки энергетической стабильности страны. Это решение помогает уменьшить дефицит электроэнергии и обеспечить непрерывную работу важных объектов инфраструктуры, таких как ТРЦ Respublika Park.

Это никоим образом не влияет на поставку электроэнергии для населения, а наоборот, способствует уменьшению нагрузки на энергетическую систему и предотвращению отключений.

Основные преимущества перехода на импортную электроэнергию:

Уменьшение нагрузки на украинскую энергосеть: Благодаря импорту электроэнергии из стран ЕС, Respublika Park помогает снизить нагрузку на внутренние источники электроснабжения, что критически важно в текущих условиях.

Уменьшение нагрузки на украинскую энергосеть: Благодаря импорту электроэнергии из стран ЕС, Respublika Park помогает снизить нагрузку на внутренние источники электроснабжения, что критически важно в текущих условиях. Бесперебойная работа бизнеса: Использование импортной электроэнергии позволяет обеспечить бесперебойное функционирование всех магазинов, офисов и развлекательных заведений ТРЦ, что, в свою очередь, создает комфортные условия для посетителей и рабочих мест для сотрудников.

Бесперебойная работа бизнеса: Использование импортной электроэнергии позволяет обеспечить бесперебойное функционирование всех магазинов, офисов и развлекательных заведений ТРЦ, что, в свою очередь, создает комфортные условия для посетителей и рабочих мест для сотрудников. Поддержка экономики: Обеспечение стабильной работы коммерческих предприятий способствует развитию экономики страны, создает новые рабочие места и поддерживает социально-экономическую стабильность.

Напомним, что в прошлом году Respublika Park инвестировал более 1 миллиона долларов в приобретение мощных генераторов, а ежемесячно тратит сотни тысяч гривен на их обслуживание и топливо.

Также Respublika Park продолжает инвестировать в инновационные решения и инфраструктуру для электромобилей, в сотрудничестве с мировым брендом Wallbox и компанией 1UP, центр установил 29 зарядных станций для электромобилей, что позволяет владельцам электрокаров удобно заряжать свои автомобили даже во время отключений электроэнергии.

"Наша цель - оставаться надежным и комфортным местом для шопинга и отдыха киевлян при любых обстоятельствах. Мы верим в победу Украины и готовимся к активному участию в восстановлении экономики после войны", - подытожила Юлия Счастливая.

Справка

Respublika Park - супер-региональный ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общая площадь - 300 000 кв.м. Владелец ТРЦ - австрийская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, которая была основана в Вене в 2013 году и работает в сфере недвижимости. В настоящее время акционер Республика Парк успешно представлен на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер ТРЦ Respublika Park.