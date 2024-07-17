Очередной максимум: Нацбанк снизил курс гривны на 24 копейки

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$.

Об этом сообщает Minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 24 копейки.Курс евро составит 44,9789 гривен за 1 евро (+0,2526 грн). Это, как и с долларом, исторический максимум. Ранее самый высокий курс был 16 июля - 44,7263.

Напомним:

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Ожидания украинского бизнеса относительно девальвации национальной валюты усилились: среднее значение обменного курса, на которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 41.61 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 40.44 грн/долл. США).

Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42.1 - 44.0 грн/долл. США, выросла за квартал с 24.2% до 35.3%.

Экономическая правда

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