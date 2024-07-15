Новости 15 июля: уголовные дела против бизнеса, потребление электроэнергии достигло максимума из-за жары

О бизнесе. 2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса - 43 138 дел.

Об энергетике. Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.

О большой приватизации. Фонд госимущества (ФГИУ) определил даты проведения приватизационных онлайн-аукционов для гостиницы "Украина" - 18 сентября и для АО "Объединенная горно-химическая компания" - 9 октября.

О производстве оружия. Украинское предприятие, где собираются САУ "Богдана", является рекордсменом в Европе по количеству выпущенных единиц в месяц, заявил президент Владимир Зеленский.

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О нефтевом флоте РФ. На этой неделе Великобритания планирует обратиться к группе европейских стран с "призывом к действию" в отношении так называемого теневого флота нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций.

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Из-за войны вырос спрос на услугу снятия уничтоженных автомобилей с регистрации. Как это сделать? (укр)