Украина ведет переговоры о подписании двусторонних соглашений по безопасности в продолжение вильнюсской декларации "Группы семи" с еще девятью странами в дополнение к 23, с которыми соглашения уже подписаны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что к Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились всего 32 страны.

"Это 32 страны с которыми мы подписали, или в процессе и подпишем двусторонние договоры о гарантиях безопасности. 23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры, там все, от денег до оружия, от гуманитарки до восстановления", – рассказал президент.

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"Приблизительная сумма этих договоров – 38 млрд долларов, я считаю, что это мощный результат", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в неделю саммита НАТО были подписаны соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией. Также на полях саммита подписали дополнительный договор Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

После того Зеленский анонсировал еще три соглашения – с Чехией, Словенией и Ирландией.

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Европейская правда