Правоохранители задержали одного из главных таможенников на Прикарпатье за вымогательство взяток

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержан руководитель одного из ключевых управлений таможенного органа.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров.

Как говорится в сообщении, в обмен на взятки чиновник "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении их товаров.

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Для реализации "схемы" фигурант привлек нескольких таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен.

"Один из них был привлечен к сделке как посредник для передачи взяток от предпринимателей", - сообщает СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта получения фигурантами неправомерной выгоды.

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После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным во время получения нового "транша".

Сейчас решается вопрос о сообщении обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В СБУ отметили, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Специализированная экологическая прокуратура Одесской облпрокуратуры сообщила о подозрении двум должностным лицам управления водных ресурсов рек и межрайонному управлению водного хозяйства и председателю одного из сельских советов Белгород-Днестровского района Одесской области. Им инкриминировано получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Экономическая правда