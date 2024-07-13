За сутки Украина привлекала аварийную энергетическую помощь из Польши

В течение суток с 12 по 13 июля Украина привлекала экстренную энергетическую помощь из Польши, для покрытия дефицита, вызванного ростом потребления в результате аномальной жары.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечают в сообщении, аварийно помощь из польской энергосистемы привлекалась 12 и 13 июля. Об объемах привлеченной помощи не сообщают, зато отмечают, что потребности украинской энергосистемы частично покрывались аварийной помощью.

В целом, как отмечают в Минэнерго, в Украине сохраняется жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров. Экономное потребление электроэнергии поможет энергетикам быстрее восстановить электроснабжение.

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На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 725 МВт ч и максимальной мощностью 1445 МВт. Экспорта не происходит.

Напомним:

В субботу 13 июля с 14:00 до конца суток облэнерго будут применять три очереди отключений электроэнергии.

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Экономическая правда