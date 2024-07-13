Правительству Эстонии пришлось объяснять, что помощь Украине не повлечет дефицит электричества

Министр финансов Эстонии Март Вирклаев предоставил объяснения планов государства по безвозмездной передаче Украине оборудования с Нарвских электростанций.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом министр заявил в ответ на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Евграфова.

Оппозиционер поинтересовался, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей.

Министр пояснил, что передаваемое оборудование является частью бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году.

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"Возобновление работы первого блока исключается как экологическими ограничениями ЕС на выбросы, так и физически устаревшим и неработоспособным оборудованием. Передача оборудования не повлияет на обеспечение надежности поставок", – говорится в ответе министра.

Он уточнил, что Украине планируют передать турбинное и генераторное оборудование первого энергоблока и трансформатор Балтийской электростанции, который уже давно не используют.

Отвечая на вопрос, за счет каких мощностей планируется компенсировать возможный дефицит электроэнергии, министр отметил, что дефицита не возникнет.

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"За исключением случаев, когда оборудование будет находиться на внеплановом ремонте из-за дефектов. Для удовлетворения ожиданий государства достаточно мощностей третьего, четвертого, пятого, шестого и восьмого блоков Эстонской электростанции, а также блока Аувереской электростанции", – пояснил министр.

В своем запросе Евграфов также попросил объяснить, каким образом зеленое мышление совместимо с передачей Эстонией загрязняющих объектов другой стране в ситуации, когда Эстонское государство приняло решение закрыть старые сланцевые блоки именно из-за того, что они загрязняют окружающую среду.

"В ситуации войны мы руководствуемся запросом украинских энергетиков и понимаем потребность в восстановлении уничтоженных мощностей. Передаваемое оборудование – турбина, генератор и трансформатор – не является оборудованием, которое загрязняет окружающую среду, а предназначены для преобразования тепловой энергии в электроэнергию. Сланцевые котлы передаваться не будут", – сообщил Вырклаев.

Напомним, Польша обратилась в Еврокомиссию с предложением поставлять в Украину электроэнергию, произведенную из польского угля на польских ТЭС, но она имеет условия.

На днях Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".

Европейская правда