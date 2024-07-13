В Ростовской области из-за атаки дронов горит нефтебаза
Суббота, 13 июля 2024, 10:00 -
В ночь на субботу в Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.
Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram
Подробности: По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг.
У ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі. pic.twitter.com/koQOcOxBJ7Реклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 13, 2024
На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.
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