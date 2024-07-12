"Вина Закарпатья": Фонд госимущества готовит к приватизации агропредприятие возле Ужгорода 

Председатель Фонда госимущества Виталий Коваль анонсировал планы приватизации ГП "Леанка" (Закарпатская область).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Приватизация ГП "Леанка" - это история будущего успеха. Мы активно готовим предприятие к этому процессу, чтобы придать ему новый импульс для развития", - рассказал Коваль во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микитася представил амбициозные планы Закарпатья по развитию виноделия.

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Важным достижением в этом направлении стала недавняя регистрация географического указания "Вина Закарпатья". Этот шаг будет способствовать продвижению местной продукции на рынке и подчеркнет уникальность закарпатских вин.

Коваль выразил поддержку этих инициатив со стороны Фонда государственного имущества Украины.

"ФГИУ готов оказать необходимую поддержку виноделам региона. В частности, запуск проекта "Земельный банк" откроет новые возможности для отрасли.

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В банк войдут земли ГП "Леанка", что позволит виноделам получить возможность прозрачной аренды государственных сельскохозяйственных земель на срок до 25 лет. Это создаст стабильную основу для долгосрочного развития виноградарства в Закарпатье", - отметил председатель ФГИУ.

ГП "Леанка" - предприятие по виноделию, известное своими уникальными Середнянскими винными подвалами.

Напомним:

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино".

Экономическая правда