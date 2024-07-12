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Минобороны вернуло воинской части 255 га земли стоимостью 6,5 млрд 

Пятница, 12 июля 2024, 16:33 - Виктор Волокита

Министерство обороны Украины успешно вернуло 255 гектаров земли, которая ранее была незаконно изъята у одной из воинских частей в Киевской области. 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

Согласно сообщению, стоимость возвращенного участка составляет более 6,5 миллиардов гривен по нормативной денежной оценке.

Служба внутреннего аудита Минобороны обнаружила, что местные власти передали эту землю в пользование коммерческому предприятию до начала широкомасштабного вторжения России. 

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"Благодаря мерам, принятым во время внутреннего аудита, незаконное решение органов местной власти было отменено, а земельный участок в июле 2024 года возвращен воинской части и зарегистрирован в Государственном реестре", - говорится в сообщении. 

Напомним:

В течение июня 2024 года Министерство обороны Украины предотвратило поставку почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.

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Экономическая правда 

Минобороны земля
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