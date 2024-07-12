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В Харькове на энергообъекте устанавливают мини-ТЭЦ

Пятница, 12 июля 2024, 16:08 - Виктор Волокита
 

На территории одного из энергообъектов в Харькове установили 4 когенерационные газопоршневые установки суммарной мощностью 6 МВт. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время поездки в город.

По его словам, это позволит поставлять тепло жителям города в случае отсутствия электроэнергии.

"Сейчас ведутся переговоры с партнерами об установке дополнительных газотурбинных установок", - рассказал Шмыгаль. 

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Он призвал другие города так же устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Он также напомнил, что для подготовки к отопительному сезону Харьковской области правительство в июне выделило дополнительные 2,5 млрд грн.

Напомним: 

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Долги коммунальных предприятий Харькова перед "Харьковоблэнерго" на 1 июля составили 1,213 млрд грн и являются основной причиной кризисного финансового положения оператора системы распределения (ОСР), что угрожает его деятельности.

Экономическая правда

Шмыгаль электроэнергия Харков энергетика
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