Никто серьезно не воспринимал необходимость построения децентрализованной генерации - Зеркаль

Украине необходимо было еще с 2022 года начать работу над созданием децентрализованной генерации электроэнергии, но никто серьезно не воспринимал ее необходимость.

Об этом экс-советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала в интервью УП.

"Что мы должны были делать еще с 2022 года, но не сделали, это приложить усилия, чтобы у нас появилась децентрализованная генерация. К сожалению, никто серьезно не воспринимал необходимость ее построения", - заявила она.

По словам Зеркаль, никто не хотел думать на шаг вперед: что война может длиться не один год, и что нужно обеспечивать устойчивость.

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"А устойчивость дают не большие станции, которые являются большими целями, а много маленьких электростанций, которые могут заменять друг друга, которые не зависят от того, насколько разрушена система, которые могут обеспечивать критическую инфраструктуру", - добавила Зеркаль.

Напомним:

Экс-советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что не верит в построение 1 ГВт газовой генерации до конца года, который ранее анонсировал президент Зеленский.

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Экономическая правда.