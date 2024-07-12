Китай ввел санкции против 6 компаний из США за продажу оружия Тайваню

Китай вводит санкции против шести американских оборонных компаний и высшего руководства за продажу оружия Тайваню.

Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении министретва иностранных дел сообщается, что продажа оружия Тайваню серьезно нарушает принцип единого Китая, вмешивается во внутренние дела Китая и подрывает суверенитет и территориальную целостность страны.

Китайские активы шести компаний, среди которых Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. будут заморожены, начиная с 12 июля.

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Трем топ-менеджерам компании Anduril, в том числе генеральному директору Брайану Шимпфу, также будут заморожены активы в Китае и запрещен въезд в страну.

Аналогичные меры также применяются к двум руководителям американского производителя беспилотников AeroVironment Inc., включая председателя и генерального директора Вахида Наваби.

Отмечается, что санкции КНР появились на фоне сообщения местных СМИ в Тайбэе о том, что президент Тайваня Лай Чинте рассматривает возможность проезда через США во время потенциальных визитов в страны, которые имеют связи с архипелагом.

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Напомним:

В общем США ввели санкции против 6 компаний, 4 из которых за тренировки китайской армии, а 1 за помощь РФ в обходе санкций.