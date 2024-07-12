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Причина кризисного финсостояния: Долги коммунальщиков Харькова перед облэнерго уже 1,2 млрд  

Пятница, 12 июля 2024, 15:44 - Виктор Волокита

Долги коммунальных предприятий Харькова перед "Харьковоблэнерго" на 1 июля составили 1,213 млрд грн и являются основной причиной кризисного финансового положения оператора системы распределения (ОСР), что угрожает его деятельности.

Об этом сообщил и.о. гендиректора облэнерго Вячеслав Кравцов, передает "Интерфакс-Украина". 

"Наши крупнейшие должники - коммунальные предприятия "Харьковводоканал" и "Харьковские тепловые сети". Кроме того, более 2 млрд 466 млн грн нам должен поставщик универсальных услуг (ПУУ) ЧАО "Харьковэнергосбыт", - сказал Кравцов в комментарии интернет-порталу "Энергореформа".

По его словам, последний показатель обусловлен неплатежами коммунальных предприятий поставщику, неуплатой потребленной электроэнергии в районах, где продолжаются боевые действия, а также ростом долга перед поставщиком со стороны ГП "Гарантированный покупатель" (в рамках выполнения ПСО по обеспечению э/э населения).

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Кравцов пояснил, что сложная финансовая ситуация в "Харьковоблэнерго" вынуждает значительно ограничить закупку материалов для проведения аварийно-восстановительных работ, приостановить выполнение инвестиционной и ремонтной программ, чтобы со следующего месяца выплатить зарплату 6 тыс. работникам и уплатить налоги.

"Однажды может сложиться ситуация, когда после очередных обстрелов у харьковских энергетиков будут полностью исчерпаны ресурсы для проведения ремонта поврежденного оборудования и восстановления света людям", - подчеркнул он.

Глава "Харьковоблэнерго" также обратил внимание, что неплатежи потребителей и ПУУ уже привели к росту задолженности компании перед НЭК "Укрэнерго" до 2,5 млрд грн.

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Он также добавил, что одним из проблемных вопросов является транзит по сетям облэнерго почти всего объема необходимой региону электроэнергии, что связано с повреждением сетей оператора системы передачи "Укрэнерго" атаками РФ. При этом начисляется плата за услуги передачи электроэнергии, которые, по мнению руководителя облэнерго, "Укрэнерго" не предоставляет.

Описывая схему взаимных расчетов компаний, задействованных в процессе электроснабжения, глава "Харьковоблэнерго" отмечает, что предоставление средств должникам приведет к их расчетам с поставщиком и ОСР, который, в свою очередь, погасит долги перед "Укрэнерго", а системный оператор таким образом получит возможность рассчитаться на балансировочном рынке. 

К этой схеме, по мнению Кравцова, может быть привлечен НАК "Нафтогаз", с которым за поставленный газ сможет рассчитаться тепловая генерация, и тогда, наконец, эти средства от него вернутся в бюджет.

Напомним:

Госэнергонадзор углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. 

Экономическая правда

долг облэнерго Харков электроэнергия
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