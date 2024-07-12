Причина кризисного финсостояния: Долги коммунальщиков Харькова перед облэнерго уже 1,2 млрд
Долги коммунальных предприятий Харькова перед "Харьковоблэнерго" на 1 июля составили 1,213 млрд грн и являются основной причиной кризисного финансового положения оператора системы распределения (ОСР), что угрожает его деятельности.
Об этом сообщил и.о. гендиректора облэнерго Вячеслав Кравцов, передает "Интерфакс-Украина".
"Наши крупнейшие должники - коммунальные предприятия "Харьковводоканал" и "Харьковские тепловые сети". Кроме того, более 2 млрд 466 млн грн нам должен поставщик универсальных услуг (ПУУ) ЧАО "Харьковэнергосбыт", - сказал Кравцов в комментарии интернет-порталу "Энергореформа".
По его словам, последний показатель обусловлен неплатежами коммунальных предприятий поставщику, неуплатой потребленной электроэнергии в районах, где продолжаются боевые действия, а также ростом долга перед поставщиком со стороны ГП "Гарантированный покупатель" (в рамках выполнения ПСО по обеспечению э/э населения).
Кравцов пояснил, что сложная финансовая ситуация в "Харьковоблэнерго" вынуждает значительно ограничить закупку материалов для проведения аварийно-восстановительных работ, приостановить выполнение инвестиционной и ремонтной программ, чтобы со следующего месяца выплатить зарплату 6 тыс. работникам и уплатить налоги.
"Однажды может сложиться ситуация, когда после очередных обстрелов у харьковских энергетиков будут полностью исчерпаны ресурсы для проведения ремонта поврежденного оборудования и восстановления света людям", - подчеркнул он.
Глава "Харьковоблэнерго" также обратил внимание, что неплатежи потребителей и ПУУ уже привели к росту задолженности компании перед НЭК "Укрэнерго" до 2,5 млрд грн.
Он также добавил, что одним из проблемных вопросов является транзит по сетям облэнерго почти всего объема необходимой региону электроэнергии, что связано с повреждением сетей оператора системы передачи "Укрэнерго" атаками РФ. При этом начисляется плата за услуги передачи электроэнергии, которые, по мнению руководителя облэнерго, "Укрэнерго" не предоставляет.
Описывая схему взаимных расчетов компаний, задействованных в процессе электроснабжения, глава "Харьковоблэнерго" отмечает, что предоставление средств должникам приведет к их расчетам с поставщиком и ОСР, который, в свою очередь, погасит долги перед "Укрэнерго", а системный оператор таким образом получит возможность рассчитаться на балансировочном рынке.
К этой схеме, по мнению Кравцова, может быть привлечен НАК "Нафтогаз", с которым за поставленный газ сможет рассчитаться тепловая генерация, и тогда, наконец, эти средства от него вернутся в бюджет.
Напомним:
Госэнергонадзор углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.
Экономическая правда