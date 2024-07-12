Monobank попал в рейтинг лучших финтех-компаний мира

Monobank во второй раз попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира в категории необанкинга.

Об этом сообщил совладелец финучреждения Олег Гороховский.

Так, издание CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista обнародовали список 250 лучших финтех-компаний мира за 2024 год.

Одним из 35 проектов в категории лучших мировых необанков был признан украинский monobank. Это единственная украинская финтех-компания в списке необанков и общем списке.

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Список охватывает восемь категорий финтех-компаний, включая альтернативные финансы, банковские решения, бизнес-процессы, цифровые активы, финансовое планирование, необанкинг, платежи и управление капиталом. Крупнейшим сегментом остаются платежи, на которые приходится 24% компаний в списке.

Рейтинг базируется на анализе, проведенном с марта по май 2024 года, более 2000 компаний, для которых было собрано более 20 000 точек данных. Компании оценивались по общим показателям эффективности, которые занимали 40% веса в оценке, и специфическими для сегмента ключевыми показателями эффективности с долей в 60% оценки.

Экономическая правда.

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