НБУ ждет обоснований Минэкономики для увеличения срока валютных расчетов в машиностроении

Национальный банк Украины (НБУ) попросил Министерство экономики обосновать аналитическими данными предложение о продлении предельного срока расчетов по экспортно-импортным операциям для отрасли машиностроения со 180 до 270 дней.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает "Интерфакс-Украина".

"Национальный банк запросил у Министерства экономики дополнительные аналитические обоснования под позиции, по которым КМУ рекомендовал увеличить срок расчетов по экспортно-импортным операциям со 180 до 270 дней. После их получения НБУ рассмотрит соответствующее предложение Кабмина", - говорится в ответе на запрос агентства.

Как сообщалось, НБУ с 12 июля по ходатайству Кабмина расширил предельный срок возврата экспортной валютной выручки для ряда аграрных продуктов, а также снял ограничения по срокам поставок при импорте товаров военного и двойного использования исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам, в частности для расширения мощностей.

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Правительство 21 июня рекомендовало НБУ также увеличить срок расчетов по экспортно-импортным операциям товаров с большим плечом доставки и в сфере машиностроения со 180 до 270 дней.

Напомним:

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составляли 37,9 млрд долл. США. В июне они снизились на 2,9%, или на $1,14 млрд.

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Экономическая правда