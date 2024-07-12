"Укрзализныця" добавит женские купе в 4-х поездах

С 1 августа АО "Укрзализныця" добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Речь идет о таких рейсах:

№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев - Рахов.

Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров - 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста", - отмечает председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

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Как говорится в сообщении, по стоимости они традиционно никоим образом не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную приватность и ощущение безопасности во время путешествия.

Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе:

№15/16 Харьков - Ясиня;

№17/18 Харьков - Ужгород;

№26/236 Одесса - Ясиня;

№3/4 Запорожье - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№29/30 Киев - Ужгород;

№81/82 Киев - Ужгород; №81/82 Киев - Ужгород;

№75/76 Киев - Кривой Рог.

"Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет", - добавили в "Укрзализныце".

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Напомним:

АО "Укрзализныця" с начала года перевезла более 20,6 млн пассажиров в пригородном сообщении.

Экономическая правда