"Укрзализныця" добавит женские купе в 4-х поездах
С 1 августа АО "Укрзализныця" добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Речь идет о таких рейсах:
- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.
- № 5/6 Запорожье - Ясиня;
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
- № 95/96 Киев - Рахов.
Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров - 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста", - отмечает председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Как говорится в сообщении, по стоимости они традиционно никоим образом не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную приватность и ощущение безопасности во время путешествия.
Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе:
- №15/16 Харьков - Ясиня;
- №17/18 Харьков - Ужгород;
- №26/236 Одесса - Ясиня;
- №3/4 Запорожье - Ужгород;
- №41/42 Днепр - Трускавец;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №81/82 Киев - Ужгород; №81/82 Киев - Ужгород;
- №75/76 Киев - Кривой Рог.
"Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет", - добавили в "Укрзализныце".
Напомним:
АО "Укрзализныця" с начала года перевезла более 20,6 млн пассажиров в пригородном сообщении.
Экономическая правда