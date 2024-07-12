Гетманцев об ускорении закрытия ФОПов: измены здесь точно нет

Даниил Гетманцев считает сокращение числа ФОПов закономерным процессом.

Об этом сообщает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Отмечается, что нового бизнеса (ФЛП, компаний) в Украине открывается значительно больше, чем закрывается, подчеркнул Гетманцев.

В частности, в первом полугодии 2024 года новых ФЛП открылось на 61% больше, чем закрылось, а темпы регистрации в годовом измерении выросли на 11%.

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Независимо от причин выхода бизнеса с рынка, отметил он, ключевым моментом является то, что общее количество бизнесов увеличивается.

За первую половину 2024 года закрылось 92 000 ФЛП, а открылось новых 148 500. Это, считает Гетманцев, признак восстановления экономики.

"Во-вторых, ускорение закрытия бизнеса - это объективный процесс, обусловленный прежде всего продолжающейся 2,5 года войной, а также, будем откровенны, распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации", – добавил Гетманцев.

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Кроме того, как указано в самом исследовании по сокращению количества ФЛП, речь может идти об отложенном спросе на закрытие бизнеса, владельцы которого столкнулись с трудностями из-за войны, но юридически начали процесс закрытия и выхода из бизнеса только сейчас.

Отмечается, что в то же время часть выведенного с рынка бизнеса использовалась для налоговой оптимизации.

"Это когда вместо старого ФЛП/компании, которая выбрала лимит, засветилась в сомнительных операциях, сразу открываются новые единицы для избежания стандартного налогообложения, проверок, штрафов, что прежде всего присуще торговле", – пояснил он.

Гетманцев уверен, что определенное влияние на активизацию закрытия таких субъектов бизнеса имели законодательные изменения. Он напомнил, что с 1 августа 2023 года в Украине восстановили налоговый режим, который действовал до начала полномасштабного вторжения, впоследствии - возобновили налоговые проверки и вернули штрафные санкции.

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Напомним:

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФОПов, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Граждане Украины после начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года создали в Польше почти 8 тыс. малых и средних компаний, а еще более 50 тыс. зарегистрировались частными предпринимателями.