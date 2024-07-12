"Автострада" будет строить метро на Виноградарь в Киеве: начнет работы за собственные средства

Группу компаний "Автострада" признали победителем процедуры закупки по строительству метро к жилому массиву Виноградарь в Киеве.

Об этом сообщил владелец группы компаний Максим Шкиль.

На первом этапе компания планирует начать работы за свой счет, без авансов. Общую сумму инвестиций в этот проект компания оценивает в более $50 млн.

"Ставим перед собой задачу, чтобы при условии надлежащего финансирования, выйти в 2025 году на полный темп работы в круглосуточном режиме по всем участкам строительства. В общем планируем задействовать более 4000 работников", - рассказал Шкиль.

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Общая сумма инвестиций в этот проект компания оценивает в более $50 млн. "Автострада" планирует в ближайший месяц законтрактовать необходимое оборудование для строительства метро, на сумму более $30 млн.

Также для того, чтобы не было остановок строительства, "Автострада" рассчитывает на кредитные средства и собственный оборотный капитал в пределах 1 млрд грн. Эти средства будут использоваться на случай, если у заказчика будет задержка с финансированием, уточнил Шкиль.

Напомним:

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Группа компаний "Автострада" стала единственным участником тендера на развитие Сырецко-Печерской линии метрополитена Киева от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет почти 14 млрд грн.

У мужа сестры нардепа Николая Тищенко Германа Блинова проходили обыски в рамках уголовного дела вокруг вывода бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

Экономическая правда.