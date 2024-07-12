В Минэнерго рассказали о последствиях ночной ракетной атаки: без обесточивания не обошлось
После ракетного обстрела на Черниговщине без света остались более 1800 абонентов в 10 населенных пунктах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"В Черниговской области в результате ракетного обстрела одномоментно обесточился 1821 потребитель в 10 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Также, в центральном регионе во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия.
Кроме того, в Украине держится жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров.
На Харьковщине под вражеский обстрел попала ремонтная бригада облэнерго, люди и техника не пострадали.
Из-за боевых действий и технарушений на утро обесточены 479 населенных пунктов.
Напомним:
В пятницу 12 июля энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00, вместо анонсированных ранее 16:00 до 23:00.
Силы ПВО в течение вечера 11 июля и ночи 12 июля сбили 5 российских ракет и 11 БпЛА.
Экономическая правда.