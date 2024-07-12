В Минэнерго рассказали о последствиях ночной ракетной атаки: без обесточивания не обошлось

После ракетного обстрела на Черниговщине без света остались более 1800 абонентов в 10 населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В Черниговской области в результате ракетного обстрела одномоментно обесточился 1821 потребитель в 10 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Также, в центральном регионе во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия.

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Кроме того, в Украине держится жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров.

На Харьковщине под вражеский обстрел попала ремонтная бригада облэнерго, люди и техника не пострадали.

Из-за боевых действий и технарушений на утро обесточены 479 населенных пунктов.

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Напомним:

В пятницу 12 июля энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00, вместо анонсированных ранее 16:00 до 23:00.

Силы ПВО в течение вечера 11 июля и ночи 12 июля сбили 5 российских ракет и 11 БпЛА.

Экономическая правда.