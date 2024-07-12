В России прогнозируют проблемы с работой YouTube

Российская телекоммуникационная компания "Ростелеком" предупредила о технических проблемах в работе оборудования Google, что может повлиять на качество работы YouTube в РФ.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Как говорится в сообщении "Ростелекома", это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - отмечает компания.

Реклама:

Напомним:

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.

Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупационной администрации временно оккупированных территорий Украины.

Реклама:

Экономическая правда.