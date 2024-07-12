Генассамблея ООН приняла резолюцию о безопасности ядерных объектов Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по безопасности и защищенности украинских ядерных объектов, в том числе и Запорожской АЭС, которую инициировала Украина.

Источник: президент Владимир Зеленский в X

Детали: Зеленский назвал такой шаг "важным для восстановления уважения к Уставу ООН и международного права".

Резолюция подчеркивает необходимость демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС в связи с невыполнением Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ.

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Прямая речь: "Резолюция подтверждает необходимость демилитаризации и деоккупации ЗАЭС на фоне невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ.

Это голосование является продолжением дискуссий и решений, принятых на первом Саммите мира, где пункт первый Формулы мира "Радиационная и ядерная безопасность" был одним из ключевых вопросов".

Еще детали: Зеленский выразил благодарность всем партнерам за помощь в восстановлении безопасности во всех сферах, которые были нарушены российской агрессией. Он отметил, что совместными усилиями можно защитить основные нормы международного права и общие ценности.

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Напомним:

После саммита Зеленский заявил, что дискуссия по трем вопросам, которые тогда определили для обсуждения – ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также возвращение пленных и депортированных детей – может иметь результатом " абсолютно практические шаги" .

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Украинская правда.