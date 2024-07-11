К 2028 году Великобритания потеряет больше всего миллионеров среди всех стран

Великобритания потеряет больше всего миллионеров среди всех стран к 2028 году, в частности, из-за санкций против состоятельных россиян.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Прогнозируется, что количество долларовых миллионеров в стране упадет на 17% - с 3,062 млн в 2023 году до 2,542 млн в 2028 году.

Пол Донован, главный экономист отдела глобального управления капиталом UBS, сказал, что ключевым фактором является то, что высокомобильные состоятельные люди в течение многих лет были привлекательными для Великобритании.

Реклама:

Теперь же "силы отдачи и принятия в глобальной экономике" начинают менять то, где эта группа людей хочет жить. Период "структурных потрясений в глобальном богатстве" заставляет "кочевое глобальное богатство", которое сейчас находится в Великобритании, покинуть страну, сказал он.

Это включает в себя влияние российских санкций - особенно потому, что состоятельные россияне исторически использовали Лондон в качестве дома для своих активов - а также привлекательность конкурирующих низконалоговых юрисдикций, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур.

Многие предприниматели-миллионеры хотели быть ближе к своему бизнесу из-за роста "экономического национализма" и изменений в цепочках поставок.

Реклама:

"Великобритания занимает третье место по количеству долларовых миллионеров после США и Китая, и ... для страны размером с Великобританию или даже для экономики размером с Великобританию, это довольно впечатляющая статистика", - сказал Донован. Он добавил, что из-за высокого уровня "кочующих" миллионеров в стране, Великобритания непропорционально пострадает от изменений в переезде миллионеров.

Прогнозировалось, что Тайвань переживет наибольший рост количества миллионеров - на 47% с 789 000 в 2023 году до 1,158 млн в 2028 году - благодаря росту индустрии микрочипов и ожидаемому увеличению иммиграции состоятельных иностранцев.

Напомним:

Великобритания отставала от всех других высокоразвитых стран по объему инвестиций в течение 24 из последних 30 лет. Разрыв составляет 1.9 трлн фунтов стерлингов (2,4 трлн долл).

Согласно новому отчету о миграционных намерениях мировых богачей, Великобритания в этом году потеряет 9 500 миллионеров, что вдвое больше, чем в 2023 году. Китай потеряет 15 200 миллионеров.

Экономическая правда.