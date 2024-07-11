Германия приказала изолировать свою 5G сеть от китайских компаний

getty images

Немецкие телекоммуникационные группы удалят компоненты китайских компаний Huawei и ZTE до 2029 года.

Об этом сообщает Financial Times.

Германия ввела поэтапный запрет на китайские компоненты в отечественных сетях 5G до 2029 года, что является компромиссным решением.

Сообщается, что это решение имеет целью положить конец длительному спору в Берлине об опасности участия Пекина в критически важной цифровой инфраструктуре.

Реклама:

"Мы защищаем центральную нервную систему Германии как места для ведения бизнеса, и мы защищаем коммуникации граждан, компаний и государства", - заявила в четверг министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Похвалив четкое и строгое соглашение с немецкими телекоммуникационными компаниями, Фезер заявила, что Германия должна избегать односторонней зависимости на фоне растущей угрозы шпионажа и саботажа со стороны враждебных иностранных правительств.

Тем не менее, это решение не соответствует призывам многих министерств, включая ее собственное, по ускорению графика.

Реклама:

Согласно компромиссу, согласованному немецким правительством, китайские компоненты будут изъяты из немецких сетей 5G в два этапа.

Сначала телекоммуникационные компании будут иметь время до 2026 года, чтобы удалить оборудование, в основном поставленное китайскими компаниями Huawei и ZTE, из "ключевых" объектов, таких как центры обработки данных 5G, где беспокойство относительно потенциального доступа китайцев к данным и уязвимой инфраструктуре особенно острые.

На втором этапе до 2029 года компании должны будут удалить китайское оборудование из более широкой сети и объектов передачи, таких как радиоантенны, до 2029 года.

Пятилетний льготный период отражает пропасть в немецком правительстве между теми, кто обеспокоен угрозами безопасности, и теми, кто ставит на первое место хорошие отношения с Китаем, крупнейшим торговым партнером страны.

В сообщении говорится, что медленное принятие Германией решения по этому вопросу привело к усилению давления со стороны союзников, в частности США, которые уже давно предупреждали об опасности привлечения китайских компаний к критической инфраструктуре.

ЕС также рассматривает возможность законодательного запрета китайских технологий.

Напомним:

Кабинет министров Германии заблокировал запланированную продажу Volkswagen подразделения газовых турбин китайской компании, при этом министры сослались на соображения безопасности.

Объем экспортных лицензий на военную технику, выданных правительством Германии в первой половине 2024 года, составил не менее 7,48 миллиарда евро, подавляющее большинство из них было предназначено для Украины.