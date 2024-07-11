Германия приказала изолировать свою 5G сеть от китайских компаний
Немецкие телекоммуникационные группы удалят компоненты китайских компаний Huawei и ZTE до 2029 года.
Об этом сообщает Financial Times.
Германия ввела поэтапный запрет на китайские компоненты в отечественных сетях 5G до 2029 года, что является компромиссным решением.
Сообщается, что это решение имеет целью положить конец длительному спору в Берлине об опасности участия Пекина в критически важной цифровой инфраструктуре.
"Мы защищаем центральную нервную систему Германии как места для ведения бизнеса, и мы защищаем коммуникации граждан, компаний и государства", - заявила в четверг министр внутренних дел Нэнси Фезер.
Похвалив четкое и строгое соглашение с немецкими телекоммуникационными компаниями, Фезер заявила, что Германия должна избегать односторонней зависимости на фоне растущей угрозы шпионажа и саботажа со стороны враждебных иностранных правительств.
Тем не менее, это решение не соответствует призывам многих министерств, включая ее собственное, по ускорению графика.
Согласно компромиссу, согласованному немецким правительством, китайские компоненты будут изъяты из немецких сетей 5G в два этапа.
Сначала телекоммуникационные компании будут иметь время до 2026 года, чтобы удалить оборудование, в основном поставленное китайскими компаниями Huawei и ZTE, из "ключевых" объектов, таких как центры обработки данных 5G, где беспокойство относительно потенциального доступа китайцев к данным и уязвимой инфраструктуре особенно острые.
На втором этапе до 2029 года компании должны будут удалить китайское оборудование из более широкой сети и объектов передачи, таких как радиоантенны, до 2029 года.
Пятилетний льготный период отражает пропасть в немецком правительстве между теми, кто обеспокоен угрозами безопасности, и теми, кто ставит на первое место хорошие отношения с Китаем, крупнейшим торговым партнером страны.
В сообщении говорится, что медленное принятие Германией решения по этому вопросу привело к усилению давления со стороны союзников, в частности США, которые уже давно предупреждали об опасности привлечения китайских компаний к критической инфраструктуре.
ЕС также рассматривает возможность законодательного запрета китайских технологий.
Напомним:
Кабинет министров Германии заблокировал запланированную продажу Volkswagen подразделения газовых турбин китайской компании, при этом министры сослались на соображения безопасности.
Объем экспортных лицензий на военную технику, выданных правительством Германии в первой половине 2024 года, составил не менее 7,48 миллиарда евро, подавляющее большинство из них было предназначено для Украины.